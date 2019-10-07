ИАЦ «Альпари»: Факторов давления на рубль становится все больше

Российский рубль сегодня вернулся к ослаблению в парах с иностранными валютами и уже успел отдать иностранным валютам половину того, что отыграл под занавес прошлой недели. Доллар США во второй половине дня в понедельник торгуется по 64,90 руб. и может вернуться выше 65,00 без напряжения, евро стоит 71,31 руб. В паре евро/рубль могут наблюдаться колебания в пределах 71,10-71,60 в ближайшее время.

Нефть днем корректируется более чем на 1% и стоит $58,98, но еще утром все выглядело довольно слабо. Нет никакой уверенности в том, что эта попытка подняться чуть выше окажется результативной, но понаблюдать можно. После атаки дронов на нефтяное производство в Саудовской Аравии цены на сырье резко поднимались, но сейчас они даже ниже, чем были до этого.

Уже на этой неделе Минфин РФ увеличит ежемесячные лимиты по выкупу иностранной валюты с рынка. Это способно сыграть против российской валюты локально, хотя стоит признать, что рынки капитала давно привыкли к подобным фискальным влияниям на курс «россиянина».

Более глобальная картина при этом складывается не в пользу отечественной валюты. На рынке все чаще говорят, что из-за провала инфляции — официальные данные указывают на замедление индекса потребительских цен в РФ шестой месяц подряд — Центробанк может понизить ключевую ставку и на октябрьском заседании. На таком фоне снижается доходность российского долга. Это способно поставить рубль в более уязвимую, чем теперь, позицию.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»