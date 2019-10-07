ИАЦ «Альпари»: Фондовый рынок на неделе - внимание на золотодобытчиков и энергетиков

Рост на российском фондовом рынке постепенно исчерпывается, у индекса Московской биржи уже нет сил дальше расти. Так, за последний месяц индекс МосБиржи сменил «северное» направление на «южное» и потерял 2,9%, понизившись до 2692,55 пункта. А индекс РТС всё ещё удерживает рост, повысившись за месяц всего на 0,63%, до 1311,65 пункта. Видимо, иностранные инвесторы более оптимистично оценивают экономическую ситуацию в России, чем отечественные. Какие же события смогут повлиять на рынок на следующей неделе?

«Полюс» увеличил дивиденды

В четверг, 10 октября, реестр акционеров для получения дивидендов закроет ряд компаний, в том числе золотодобывающая компания «Полюс». Напомним, что на внеочередном общем собрании акционеров было принято решение о выплате промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия 2019 года в размере 162,98 руб. на акцию, что на 24% превысило размер дивиденда на акцию за первое полугодие 2018 года. Всего на дивиденды было направлено в рублёвом выражении 21,5 млрд руб., что соответствует 54% чистой прибыли за полугодие. Дивидендная доходность по акциям «Полюса» не очень высокая и составляет только 2,2% за полгода. Наша новая целевая цена акции «Полюса» повышена до 8000 руб. за акцию, а рекомендация по бумагам снижена с «покупать» до «держать», так как основной потенциал роста акций компании представляется уже реализованным.

Какими будут дивиденды «Юнипро»?

10 октября закроется реестр акционеров у энергетической компании «Юнипро», но не для дивидендов, а пока для участия во внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 3 декабря 2019 года. В повестке дня будет вопрос о выплате промежуточных дивидендов по итогам девяти месяцев 2019 года, а также вопросы о прекращении полномочий действующего и избрании нового совета директоров. Компания пока официально не объявляла размер дивидендов, рекомендуемый к утверждению на ВОСА. Однако мы не исключаем, что размер дивиденда не изменится по сравнению с уже выплаченными в этом году дивидендами по итогам 2018 года. Напомним, что ранее руководство компании заявляло, что в 2019 году на дивиденды будет направлено 14 млрд руб. в совокупности, а по итогам 2018 года уже выплачивались дивиденды в размере 7 млрд руб., то есть половина от этой суммы. Таким образом, дивиденд на акцию «Юнипро» по итогам девяти месяцев 2019 года может составить 0,111 руб. Наша целевая цена акции «Юнипро» составляет 2,85 руб., рекомендуем «держать» акции.

На следующей неделе мы ожидаем колебаний индекса РТС в рамках 1300-1370 пунктов, а индекс МосБиржи может показать динамику в 2620-2700 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»