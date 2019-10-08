ИАЦ «Альпари»: Нефть может помочь рублю вернуть силы

В понедельник в течение дня нефть демонстрировала впечатляющий рост, но к концу торгов растеряла почти все завоевания, завершив день в небольшом плюсе. Торги стартовали с отметки $57,9 за баррель марки Brent. После незначительного снижения к $57,7, цены перешли к росту, и к началу американской сессии достигли $59,4. Однако на этом уровне они не удержались и к концу торгов скатились к $58,2. Утром вторника черное золото торговалось выше уровней вчерашнего закрытия, вблизи $58,6 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $58,0-59,2 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $55,9-68,7. Поздно вечером выйдет отчет Американского нефтяного института по запасам нефти. Напомним, что неделей ранее они снизились на 5,9 млн баррелей.

Западные фондовые индексы вели себя в понедельник по-разному, большинство европейских выросло, а американские снизились. Вслед за Европой вырос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,99%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля вырос меньше, на 0,66%. Среди лидеров роста – «Сафмар» (+3,76%) и «Татнефть-преф» (+3,16%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 0,36%. Утром вторника индексы стран АТР дружно росли на 0,4-1,2%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 950 п., на 0,42% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренний рост азиатских рынков и нефтяных котировок задают благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, который начнут торги ростом. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2690-2745 пунктов, по индексу РТС — 1305-1335 пунктов.

В отличие от акций, рубль накануне снизился. По итогам дня на Мосбирже доллар подорожал до 64,9750 руб. (+36 коп.), а европейская валюта выросла до 71,2550 руб. (+30,5 коп.). Однако сегодняшний утренний рост нефти может помочь рублю вернуть силы. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,3-65,6 руб., для европейской валюты — 70,5-72,0 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»