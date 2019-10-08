ИАЦ «Альпари»: Рубль занял нейтральную позицию к конкурентам

В понедельник, 7 октября, торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль выросла на 0,56%, до 64,97 руб., евро/рубль – на 0,43%, до 71,25 руб., фунт/доллар – на 0,32%, до 79,92 руб.

Торги на Мосбирже открылись ростом по доллару и евро на фоне подешевевшей нефти на азиатской сессии. Когда цена на нефть сорта Brent вышла плюс и обновила максимум, нефтяной рынок сдерживал российскую валюту от ослабления.

Нефтяные котировки выросли на ожиданиях, что в торговых переговорах между США и Китаем будет достигнут прогресс. Также росту котировок способствовали антиправительственные выступления в Ираке, который является вторым крупнейшем экспортером в ОПЕК. Трейдеры опасаются, что экспорт иракской нефти из терминалов в Басре может быть нарушен, если нестабильность в стране продлится в течение нескольких недель.

Рубль подешевел к иностранным валютам с другими валютами emerging markets. Давление на них оказали возобновившиеся опасения по поводу торговой войны между США и Китаем. Китайские чиновники неохотно соглашаются на широкую торговую сделку президента США Дональда Трампа. Они существенно сузили круг тем, которые готовы обсуждать с американскими коллегами. Советник по торговле США Ларри Кудлоу заявил, что стороны могут продвинуться в переговорном процессе. Официальные представители двух стран встретятся в Вашингтоне 10-11 октября.

Участники занервничали, хотя курс юаня на данный момент стабилен на уровне 7,12 юаня за доллар. Пара доллар/рубль стабилизировалась около уровня 65 руб. Нефть сорта Brent торгуется в плюсе на 0,63%. На сегодня техническая картина по паре доллар/рубль нейтральная. Направление будет определяться движением валют emerging markets, а также новой порцией новостей по переговорам. Не против, если курс доллара вернется к уровню 64,70 руб., а лучше к 64,35 руб. Хорошие уровни, на которых можно дождаться результатов переговоров между США и Китаем.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»