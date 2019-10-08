Альфа-Банк: Российский рынок акций будет следовать за азиатскими биржами на открытии

Европейские рынки в понедельник шли вверх на фоне неустойчивого внешнего фона накануне американо-китайских торговых переговоров. Российский рынок акций рос – индекс РТС прибавил 0,7% до 1 320 пунктов, а индекс Московской биржи вырос на 1,0% до 2 719 пунктов – на фоне роста акций нефтегазового сектора и аппетита инвесторов к бумагам госбанков, отмечают аналитики Альфа-Банка:

– Российский рынок акций сегодня откроется ростом, повторив динамику азиатских бирж, где инвесторы отбросили всякую осторожность, несмотря на признаки того, что торговые переговоры вряд ли приведут к какому-либо серьезному результату. Надежды на данном этапе возлагают лишь на отсутствие эскалации конфликта. Цены на нефть растут на фоне риска предложения нефти в Ираке из-за социальных протестов. Мы ожидаем, что акции сырьевых компаний, а именно бумаги нефтегазового сектора, сталелитейных компаний и Норильского никеля по-прежнему будут пользоваться спросом. Напомним, что завтра по бумагам NLMK, NVTK и POLY наступает экс-дивидендная дата.