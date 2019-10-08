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Курсы валют ЦБ РФ на 8 октября: 64,8672 руб/доллар США и 71,2372 руб/евро

8 октября 2019
ЦБ РФ с 9 октября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 64,8672 руб.
  • 1 евро - 71,2372 руб.
  • 10 китайских юаней - 90,9778 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0413 р. (0,06%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0908 р. (0,13%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2919 р. (0,32%).

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