Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 октября: 3 130,7800 руб/1 г золота и 36,3200/1 г серебра ЦБ РФ с 8 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 130,7800 руб.

1 грамм серебра - 36,3200 руб.

1 грамм платины - 1 823,6700 руб.

1 грамм палладия - 3 443,1001 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 25,2200 р. (0,80%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4900 р. (1,33%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 24,5600 р. (1,33%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 29,6500 р. (0,85%) .

dims

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/ СИА /

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