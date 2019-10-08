Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 октября: 3 130,7800 руб/1 г золота и 36,3200/1 г серебра
8 октября 2019
ЦБ РФ с 8 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 130,7800 руб.
- 1 грамм серебра - 36,3200 руб.
- 1 грамм платины - 1 823,6700 руб.
- 1 грамм палладия - 3 443,1001 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
25,2200 р. (0,80%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,4900 р. (1,33%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
24,5600 р. (1,33%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
29,6500 р. (0,85%).
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