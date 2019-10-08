ИАЦ «Альпари»: Переговоры между США и Китаем могут провалиться

На торгах в Европе основные валюты торгуются к доллару в плюсе, кроме «канадца» и «британца». Фунт оказался под давлением после сообщения о том, что разногласия между ЕС и Великобританией, которые являются препятствием для заключения соглашения по Брекзиту, остаются непреодолимыми.

На фоне роста основной кросс-пары евро/фунт до 0,8999 пара евро/доллар повысилась до 1,0996. Пара фунт/доллар упала на 83 пункта, до 1,2211.

Главными драйверами для валютного рынка остаются новости о торговых переговорах США и Китая, а также выступление Джерома Пауэлла.

Китай выразил протест США в связи с санкциями из-за уйгурского вопроса. Появилась информация, что китайская делегация уже планирует преждевременный отъезд с переговоров Китай-США на этой неделе. США ввели санкции против 28 организаций из КНР в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Как считает Вашингтон, власти Китая нарушают права населения этого района. Власти Китая утверждают, что там действуют радикальные группировки, сотрудничающие с международными террористами. Министерство торговли Китая заявило, что готово предпринять ответные действия.

Мы же знаем, какую позицию занимают Штаты в подобных ситуациях (пример: Сирия). Они закроют глаза на любые нарушения лишь бы заключить торговое соглашение на своих условиях.

Обострение напряженности в торговых отношениях между США и Китаем оказывает давление на фондовые индексы и способствует росту спроса на защитные активы. Я бы готовился к тому, что переговоры сорвутся.

Чтобы понять общее движение основных валют против доллара США после провала переговоров, смотрите динамику основных пар с конца июля. На данный момент пара доллар/юань развернулась вверх – ослабление юаня. Золото и цена дорожают к доллару и другим валютам. Кросс евро/фунт остановится, пара евро/доллар снизится. Для снижения придерживаюсь уровней 1,969 и 1,0959.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»