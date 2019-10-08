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ИАЦ «Альпари»: Инвесторы в рубле заняты консолидацией

8 октября 2019

В валютной секции российской биржи сегодня днем спокойно. Пока у рынка нет ярких катализаторов, инвесторы заняты консолидацией.

С 9 по 15 октября правительство РФ предоставит банкам ликвидности на 162 млрд руб. Об этом сообщается в документах Центробанка. Это значительно ниже, чем было неделей ранее: тогда банки получили доступ к ликвидности объемом 437 млрд руб. Это значит, что у банковских организаций при их потребности в финансовых средствах в целом нет проблем с привлечением денег. Это хороший сигнал для банковской системы.

Внешний фон сегодня неоднородный, на мировых рынках капитала определенное затишье, связанное с ожиданием возвращения американской и китайской делегаций к торговым переговорам.

Нефть в «красной» зоне после достаточно результативного утра, но это было вполне ожидаемо. Баррель Brent торгуется к настоящему времени по $58,13, и если конъюнктура не переменится, «медведи» попробуют пробить $58 уже в ближайшее время. К слову, следующая цель продаж тогда сместится на $57,65 за баррель.

В остальном на площадках тихо. Доллар США к середине сессии отступает на 0,13% и стоит 64,90 руб. Сегодня пара доллар/рубль может консолидироваться в коридоре 64,75-65,15. Евро едва заметно прибавляет и балансирует около 71,28 руб. Заметного ажиотажа в паре евро/рубль нет, евровалюта остается под стратегическим давлением, поэтому тут сохраняются актуальными движения в пределах 71,05-71,40.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»


/ СИА /
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