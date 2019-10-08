ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD - ожидается движение внутри диапазона 1,0958-1,1000

В понедельник, 8 октября, торги по паре евро/доллар завершились снижением на 0,06%. На европейской сессии цена повышалась до 1,1001, на американской сессии снизилась до 1,0969. Разнонаправленные колебания вызваны слабой статистикой в Германии, заявлениями Нила Кашкари, а также неопределенностью в переговорах между США и Китаем.

Индекс производственных заказов в Германии в августе упал на 0,6% против прогноза -0,3%. Увеличилась вероятность того, что экономика страны войдет в период рецессии.

Президент ФРБ в Миннеаполисе Нил Кашкари заявил, что ФРС следует продолжить снижение процентных ставок. Это необходимо для преодоления растущих рисков для экономики США и роста зарплат. Следующее заседание Комитета открытого рынка состоится в конце месяца.

7 октября переговорщики начали переговоры в преддверии встречи вице-премьера Лю Хэ и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, которая запланирована на четверг. Reuters пишет, что обсуждение происходит в напряженной обстановке, стороны не выражают стремления идти друг другу на уступки.

На этой неделе внимание инвесторов направлено на публикацию протокола заседания ФРС США и торговые переговоры между США и Китаем (10 и 11 октября). Советник по торговле США Ларри Кудлоу заявил, что стороны могут продвинуться в переговорном процессе.

На момент написания обзора евро стоит 1,0981. Цена находится около балансовой линии. Так как сейчас на первом плане геополитика, то цена может выйти в любую сторону из ценового диапазона 1,0958-1,1000. Сделки лучше рассматривать от границ канала.

В 10:10 запланировано выступление главы Банка Англии Марка Карни. В 11:45 в Швейцарии выйдет уровень безработицы за сентябрь.

В 12:00 в Германии выйдет уровень безработицы за сентябрь.

В 15:15 Канада сообщит об изменении числа закладок новых фундаментов за сентябрь, в 15:30 - об изменении выданных разрешений на строительство за август.

В 15:30 США представят индекс цен производителей за сентябрь.

В 20:50 с речью выступит глава ФРС США Джером Пауэлл.

В 20:30 Американский институт нефти (API) опубликует отчет по недельным запасам сырой нефти в США.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»