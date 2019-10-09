ИАЦ «Альпари»: Рынок - осеннее уныние и ноль идей

Рынок снова в унынии. Вторник на отечественных площадках завершается снижением, основные бенчмарки в «красном». Индекс МосБиржи снова отступает к 2700 пунктам, и если «медведи» действительно решат, что пора продавать, целью станет рубеж в 2685 пунктов. Индекс РТС пока балансирует около 1307 пунктов, и пока он не пробьет 1300 пунктов вниз, «болтанка» в краткосрочном боковом канале 1305-1365 пунктов продолжится.

К вечеру рубль начал отступать в парах с иностранными валютами. Доллар США подрос до 65,27 руб., и если сможет закрепиться над 65,30 руб., новым ориентиром для повышения выступит рубеж 65,45. Евро тоже дорожает и торгуется по 71,65 руб. Здесь ситуация схожая: если пара евро/рубль сумеет подняться над 71,70, следующей целью роста окажется планка 72,00. «Россиянин» отступает из-за снижения интереса инвесторов к риску: внешний фон мрачноват, пока все ждут новостей от переговоров США и Китая, а нефть под давлением.

Акции «Распадской» сегодня прервали 16-дневный падающий тренд и корректируются за счет технического фактора. Как бы то ни было, текущие уровни по бумаге являются годовыми минимумами, и очевидно, что провал еще не завершен. Ближайшая значимая поддержка находится на отметке 110,05 руб.

Акции «Магнита» во вторник обновили минимум с 28 декабря 2018 года на уровне 3273 руб., бумагу все еще тянет ниже. До конца недели видно сохранение давления на акцию, при этом на корпоративные новости инвесторы практически не реагируют. Акции могут просесть еще на 2-4%, но дальше вполне вероятны покупки просто потому, что это очень дешево.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»