ИАЦ «Альпари»: Рынок - осеннее уныние и ноль идей

К вечеру рубль начал отступать в парах с иностранными валютами. Доллар США подрос до 65,27 руб., и если сможет закрепиться над 65,30 руб., новым ориентиром для повышения выступит рубеж 65,45. Евро тоже дорожает и торгуется по 71,65 руб. Здесь ситуация схожая: если пара евро/рубль сумеет подняться над 71,70, следующей целью роста окажется планка 72,00. «Россиянин» отступает из-за снижения интереса инвесторов к риску: внешний фон мрачноват, пока все ждут новостей от переговоров США и Китая, а нефть под давлением.
Акции «Распадской» сегодня прервали 16-дневный падающий тренд и корректируются за счет технического фактора. Как бы то ни было, текущие уровни по бумаге являются годовыми минимумами, и очевидно, что провал еще не завершен. Ближайшая значимая поддержка находится на отметке 110,05 руб.
Акции «Магнита» во вторник обновили минимум с 28 декабря 2018 года на уровне 3273 руб., бумагу все еще тянет ниже. До конца недели видно сохранение давления на акцию, при этом на корпоративные новости инвесторы практически не реагируют. Акции могут просесть еще на 2-4%, но дальше вполне вероятны покупки просто потому, что это очень дешево.
Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»