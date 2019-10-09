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Курсы валют ЦБ РФ на 9 октября: 65,0976 руб/доллар США и 71,4511 руб/евро

9 октября 2019
ЦБ РФ с 10 октября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 65,0976 руб.
  • 1 евро - 71,4511 руб.
  • 10 китайских юаней - 91,2549 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2304 р. (0,36%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2139 р. (0,30%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2771 р. (0,30%).

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