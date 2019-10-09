Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 октября: 3 128,2900 руб/1 г золота и 36,6100/1 г серебра
9 октября 2019
ЦБ РФ с 9 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 128,2900 руб.
- 1 грамм серебра - 36,6100 руб.
- 1 грамм платины - 1 837,3500 руб.
- 1 грамм палладия - 3 397,3201 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,4900 р. (0,08%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2900 р. (0,80%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
13,6800 р. (0,75%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
45,7801 р. (1,33%).
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