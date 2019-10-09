Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 октября: 3 128,2900 руб/1 г золота и 36,6100/1 г серебра ЦБ РФ с 9 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 128,2900 руб.

1 грамм серебра - 36,6100 руб.

1 грамм платины - 1 837,3500 руб.

1 грамм палладия - 3 397,3201 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,4900 р. (0,08%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2900 р. (0,80%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,6800 р. (0,75%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 45,7801 р. (1,33%) .

dims

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/ СИА /

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