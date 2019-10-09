Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 октября: 3 128,2900 руб/1 г золота и 36,6100/1 г серебра

9 октября 2019
ЦБ РФ с 9 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 128,2900 руб.
  • 1 грамм серебра - 36,6100 руб.
  • 1 грамм платины - 1 837,3500 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 397,3201 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,4900 р. (0,08%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2900 р. (0,80%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,6800 р. (0,75%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 45,7801 р. (1,33%).

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

#ibrif: Байкальский риск-форум 2019
Почему на все новые проекты нужно смотреть через призму рисков
“Непрерывность – это уверенность бизнеса в том, что ‘мы здесь надолго’”. Инсайты и лайфхаки БРИФа-2019
БРИФ-2019: «Иркутская область в этом году дала много поводов, чтобы бизнесу подумать о непрерывности бизнеса»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги