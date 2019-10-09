ИАЦ «Альпари»: Сегодня рубль начнет торги вблизи вчерашнего закрытия

Цены на нефть снизились во вторник после того, как включение новых китайских компаний в черный список США ослабило надежды на торговую сделку между двумя странами. Торги стартовали с отметки $58,3 за баррель марки Brent. К полудню цена поднялась до $58,7, но до начала американской сессии отправилась вниз к $57,2. К концу торгов цена частично восстановилась до $57,8. Отчет Американского нефтяного института показал рост запасов нефти на 4,1 млн баррелей после их снижения на 5,9 млн баррелей неделей ранее. Утром среды нефть торговалась с небольшим повышением, около $57,9 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $57,4-58,5 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $55,9-59,4. Сегодня статистику по изменению запасов нефти опубликует Управление энергетической информации США. Ожидается их рост на 2,6 млн баррелей после роста на 3,1 млн баррелей неделей ранее.

Из-за опасений по поводу перспектив американо-китайских торговых переговоров большинство западных индексов накануне ощутимо снизилось. На общем негативе просел и российский рынок акций. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,42%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился сильнее, на 1,05%. Среди лидеров снижения – «Сафмар» (-2,35%) и «ВТБ» (-1,95%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 1,19%. Утром среды большинство рынков стран АТР снижалось на 0,6-0,7%. Исключением был Shanghai Composite, который прибавлял около 0,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 898 п., на 0,19% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Умеренной снижение азиатских рынков и стабильные утренние котировки нефти не дают четких сигналов перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться нейтрально. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2680-2735 пунктов, по индексу РТС — 1295-1320 пунктов.

Вслед за рынком акций накануне просел и рубль. По итогам дня на Мосбирже доллар подорожал до 65,20 руб. (+22,5 коп.), а европейская валюта выросла до 71,41 руб. (+15,5 коп.). Сегодня рубль начнет торги вблизи значений вчерашнего закрытия. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,5-65,9 руб., для европейской валюты — 70,7-72,1 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»