ИАЦ «Альпари»: Снижение рубля может продолжиться и сегодня

Рубль накануне немного снижался и вполне может продолжить это движение сегодня, раз практически нет эффективных зацепок для того, чтобы выровнять ситуацию. Доллар США закрыл сессию вторника на отметке 65,20 руб. (+0,35%), евро подорожал на 0,22%, до 71,41 руб.

К утру среды внешний фон выглядит так себе. Заокеанские индексы закрылись в минусе, Азия сегодня тоже продает. Нефть в «красном», но кого в последние дни этим можно удивить. Баррель Brent топчется около $58,00, ближайшая «медвежья» цель находится на $57,75.

Доллар США все еще довольно силен на мировой арене. Нет никаких значимых новостей о том, состоятся на этой неделе переговоры между Вашингтоном и Пекином по теме торгового соглашения или нет, у рынка есть только старая и уже учтенная в ценах информация. Факт торгового «перемирия» между США и Китаем мог бы вдохновить рынки капитала на покупки, но пока все тихо. Это увеличивает интерес рынка к безопасным активам и доллару в основном.

«Американец» сегодня проторгуется в пределах 65,05-65,65 руб., все тот же довольно ограниченный диапазон, за верхнюю границу которого пока мало шансов перепрыгнуть. Евро сможет подняться к 71,60 руб., если конъюнктура сохранится положительной для него.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»