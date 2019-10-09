ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD - есть небольшой шанс вернуться к 1,0990

Во вторник, 8 октября, торги по евро завершились снижением. Цена снизилась с достигнутого максимума 1,0996 до 1,0941 (-55 п.). В первой половине дня покупателей поддерживала своим ростом кросс-пара евро/фунт. За фунт покупали евро на новостях по Брекзиту. Как только эффект от новости закончился, евро обвалился к доллару США на фоне обострения ситуации между США и Китаем.

Министерство торговли США в понедельник внесло 28 китайских компаний в черный список, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без специальных лицензий. Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает вопрос о возможности введения ограничений на движение капитала в Китай. Инвесторы негативно восприняли действия Штатов перед важной встречей двух лидеров по торговым спорам.

Текущий курс евро – 1,0959. На торгах в Азии цена возвращалась в канал. Границы коридора расширены, поэтому есть мнение, что покупатели попытаются вернуть курс к 1,0992.

В центре внимания участников рынка остаются переговоры между США и Китаем. Я уже готов к тому, что они сорвутся, и Трамп даст команду повысить пошлины на китайские товары до 25% на следующей неделе. Если новостей по переговорам не будет, то следите за реакцией рынка в 18:00 и 21:00 (мск).

В 17:00 мск США опубликуют данные об изменении объема запасов на складах оптовой торговли за август, а также уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за август. Показатели оказывают слабое влияние на рынок.

В 17:30 мск Минэнерго США представит данные об изменении запасов нефти в стране.

В 18:00 мск с речью выступит глава ФРС Джером Пауэлл.

В 21:00 мск выйдет протокол заседания ФРС.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»