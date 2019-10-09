ИАЦ «Альпари»: Без идей рублю остается только консолидация

Днем в среду рубль пользуется конъюнктурой и сохраняет настрой на восстановление. Доллар США опять сполз под 65,00 руб. и торгуется по 64,90 руб. Евро отступает на 0,3% и находится около 71,22 руб.

Нефть днем снова оказалась в плюсе, но нечто подобное наблюдается на протяжении уже нескольких сессий. Баррель Brent восстановился к $58,88 (+1,03%). Все бы ничего, и текущий нефтяной «плюс» — это хорошо, но если сделать шаг назад и посмотреть на ситуацию несколько шире, видно, что стратегически на рынке не меняется ровным счетом ничего. Такая «болтанка» внутри достаточно узкого диапазона и не более того.

Минфин РФ сегодня проводит стандартный по средам аукцион по размещению ОФЗ, но пока новостей на этот счет нет.

Инвесторам нужны катализаторы или хотя бы понимание перспектив. Тогда движение в рублевых парах будет более конкретным и направленным. Пока драйверов нет, только и остается, что консолидироваться.

«Американец» проведет остаток сессии среды в диапазоне 64,75-65,10 руб., евровалюта — в границах 71,05-71,55 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»