ИАЦ «Альпари»: ФРС начнет QE версии «лайт»

Федрезерв США возвращается к QE. Американский регулятор снова начнет покупать госбумаги, но только в целях расширения собственного баланса. Как подчеркнул глава ФРС Джером Пауэлл, этот шаг не стоит расценивать как полноценный раунд количественного смягчения — это просто меры внутри Федрезерва.

Об этом стало известно накануне в ходе выступления Пауэлла на встрече Национальной ассоциации экономики бизнеса. Пауэлл уточнил, что масштабных покупок не будет, потому что экономике не нужна поддержка, она и так чувствует себя неплохо. Однако необходимо увеличить портфель резервов внутри самого FOMC. Этим сейчас регулятор и займется.

Прежде всего, ФРС в данном случае будут интересовать краткосрочные векселя, T-Bills. Эта мера сможет способствовать восстановлению баланса внутри денежной системы — тревожные сигналы относительно ее устойчивости ФРС получила еще в сентябре.

Для рынков капитала покупка T-Bills для баланса ФРС все равно будет похожа на скрытое компактное QE. Однако доллар это не испугало, и пара EUR/USD накануне падала к 1,0939. Вряд ли данная информация фундаментально способна ослабить позиции «американца», поскольку экономика США действительно в неплохой форме. Краткосрочно, EUR/USD останется под давлением в коридоре 1,0900-1,1050.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»