ИАЦ «Альпари»: ФРС - лучший друг спекулянтов

Председатель ФРС Джером Пауэлл фактически заявил, что американский регулятор возобновляет регулярные операции на открытом рынке после пятилетнего перерыва. По словам Пауэлла, регулятор будет таким образом пополнять резервы банков. Однако стоит напомнить, что в свое время господин Пауэлл назвал процесс количественного ужесточения удалением резервов из системы. Судя по его логике, добавление резервов — это не что иное, как количественное смягчение.

Кроме того, есть ощущение, что ситуация на рынке РЕПО, сложившаяся в последние недели, была лишь дымовой завесой. Реальная причина, по которой ФРС возвращается к покупкам активов, — колоссальные размещения новых облигаций. Похоже, традиционные покупатели — Япония и Китай — не хотят или не могут купить такой объем трежерис, поэтому новый госдолг будут покупать за счет денег ФРС.

Финансировать бюджетный дефицит за счет печатного станка обычно чревато инфляцией. В России, например, это запрещено законом. Однако штатам это точно не грозит. Они являются фактически эмиссионным центром для всего мира. Китай и Японию с таким трудом накопили свой триллион долларов, а американцы могут себе его просто напечатать. В крайнем случае реструктуризируют долг и введут «амеро».

Новость о новом QE, конечно, очень хорошая для всех спекулянтов. От биткоина до «Газпрома». Ну и умеренно позитивна для российского рубля и других валют emerging markets.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»