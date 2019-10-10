Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Новости о США и Китае подтолкнули курс евро к росту

10 октября 2019
На торгах в Европе основные валюты вышли в плюс, защитные активы подешевели. Пара евро/доллар повышалась до 1,0990. Резкий рост был вызван новостью о подтверждении Китая заключить ограниченную торговую сделку с США, несмотря на внесение в черный список китайских компаний и повышение пошлин с 15 октября.

FT сообщало, со ссылкой на осведомленные источники, что власти Китая предложили увеличить закупки с/х продукции США на $10 млрд в год. От сообщения фондовые индексы получили поддержку, тогда как йена, франк и золото оказались под давлением.

Пара евро/доллар снизилась с 1,0990 до 1,0975. Цена снижается, так как участники рынка сейчас сфокусированы на выступлении Джерома Пауэлла и протоколе заседания FOMC. На часовом периоде цена находится около балансовой линии. Это значит, что рынок сбалансирован, и цена готова отклониться от неё на 0,32-0,62%. Смотреть сейчас технический анализ бессмысленно. Рынок временно управляется СМИ и высокопоставленными чиновниками из США и Китая по теме американо-китайских отношений.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

#ibrif: Байкальский риск-форум 2019
Пожары и бизнес: как научиться жить и работать в условиях задымления
Почему на все новые проекты нужно смотреть через призму рисков
“Непрерывность – это уверенность бизнеса в том, что ‘мы здесь надолго’”. Инсайты и лайфхаки БРИФа-2019
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги