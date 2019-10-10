ИАЦ «Альпари»: Новости о США и Китае подтолкнули курс евро к росту

На торгах в Европе основные валюты вышли в плюс, защитные активы подешевели. Пара евро/доллар повышалась до 1,0990. Резкий рост был вызван новостью о подтверждении Китая заключить ограниченную торговую сделку с США, несмотря на внесение в черный список китайских компаний и повышение пошлин с 15 октября.

FT сообщало, со ссылкой на осведомленные источники, что власти Китая предложили увеличить закупки с/х продукции США на $10 млрд в год. От сообщения фондовые индексы получили поддержку, тогда как йена, франк и золото оказались под давлением.

Пара евро/доллар снизилась с 1,0990 до 1,0975. Цена снижается, так как участники рынка сейчас сфокусированы на выступлении Джерома Пауэлла и протоколе заседания FOMC. На часовом периоде цена находится около балансовой линии. Это значит, что рынок сбалансирован, и цена готова отклониться от неё на 0,32-0,62%. Смотреть сейчас технический анализ бессмысленно. Рынок временно управляется СМИ и высокопоставленными чиновниками из США и Китая по теме американо-китайских отношений.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»