ПСБ: Инфляция уже ниже прогноза и таргета ЦБ

По итогам первой недели октября инфляция отсутствовала (0%). В годовом выражении индекс потребительской инфляции составил 3,9%, что ниже таргета и прогноза ЦБ на конец текущего года (4%).

В начале октября сохранилась дефляция на плодоовощную продукцию. Продолжали дешеветь свинина, пшено, сахар, колбасы и мясо кур. В то же время, существенно ускорилась инфляция на яйца, гречку и говядину. Незначительно подорожал проезд в городском транспорте. Цены на бензин остаются стабильными.

При сохранении нулевой инфляции в октябре, годовой индекс может по итогам месяца опуститься до 3,6%. Такой сценарий не представляется реалистичным. По нашим модельным оценкам инфляция в октябре составит около 0,2% м/м, а годовой уровень в пределах 3,8-3,9% (4% на конец августа).

Динамика фактической инфляции существенно отклонилась от базового прогноза ЦБ. Процентная политика регулятора требует коррекции - снижение ключевой ставки должно быть продолжено, а цикл смягчения процентной политики должен быть продолжительнее, чем ранее полагал Банк России.

Дополнительными аргументами в пользу данного утверждения является закрепление дефляционных процессов в производственном сегменте и оптовой торговле, снижение инфляционных ожиданий населения, предприятий и Правительства (официальный прогноз инфляции на конец 2020 года 3%). Прогнозы более глубокого смягчения монетарной политики ведущими центробанками мира (ФРС и ЕЦБ) также создают предпосылки для более мягкой процентной политики Банка России.

По нашему базовому прогнозному сценарию ставка должна быть снижена в 4 кв. один раз – до 6,75%, но вероятность «оптимистичного» сценария с двумя снижениями ставки приблизилась к 50%. Сдерживает рост вероятности «оптимистичного» сценария растущие риски повышения волатильности на глобальных и финансовых рынках.

Мы прогнозируем инфляцию на уровне 3,5% - 3,7% на конец 2019 года и 3,4% на конец 2020 года. Наш «оптимистичный» прогнозный сценарий предполагает более низкую инфляцию в 2019 году (3,2%-3,5%).

Попов Денис, ПАО "Промсвязьбанк"