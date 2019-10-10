Комментарии

ИАЦ «Альпари»: На рынке сегодня видели робких покупателей

10 октября 2019
Отечественный рынок ценных бумаг в среду держится в «зеленой» зоне, но покупатели, стоит признать, осторожны и не торопятся расставаться с деньгами. Смешанный внешний фон российским инвесторам удается игнорировать. Индекс МосБиржи чуть восстановился и торгуется около 2715 пунктов, и если настрой остается без изменений к завтрашней сессии, можно будет рассчитывать на проход в область 2725 пунктов. Индекс РТС поднялся к 1316 пунктам, но здесь слишком многое зависит от настроений в валютном секторе.

Бумаги «МТС» в ближайшее время будут в фокусе внимания рынка. Сегодня стало известно о том, что компания не планирует проводить делистинг с NYSE, что позитивно для ее ценных бумаг. Завтра, 10 октября, акции «МТС» последний день торгуются с дивидендами, потому вполне есть шанс на некоторый рывок вверх. Ориентир находится в области 271 руб.

Акции «М.Видео» сегодня корректируются после двух недель стабильного минуса. Бумаги коснулись «дна» с 16 мая текущего года, после чего начался отскок. Пока это только техническая коррекция, продуктивных идей здесь нет, если только сам рынок не выйдет в область устойчивого спроса, а акции «М.Видео» потянутся вверх по инерции.

Бумаги «ПИКа» движутся с большой амплитудой третью неделю. Сегодня акции фигурируют среди лидеров продаж, но все так же остаются внутри широкого торгового коридора 383-402 руб.

Доллар США к вечеру остается под давлением и торгуется по 64,93 руб. Пока валютный сектор не получит сколько-нибудь яркого драйвера, «гринбек» не отойду далеко от рубежа 65,00. Евро/рубль чуть снижается и стоит 71,30, но здесь пока не происходит ничего примечательного.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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