ИАЦ «Альпари»: Рубль может начать торги умеренным понижением

В среду нефтяные цены предприняли очередную попытку роста, но к концу дня растеряли почти все, что успели приобрести. Торги стартовали вблизи отметки $57,7 за баррель марки Brent. На сообщениях о начале военной операции Турции на севере Сирии цены пошли вверх, и в начале американской сессии достигли $59,1. Однако данные, выпущенные Управлением энергетической информации США, остудили пыл «быков». Они показали рост запасов нефти на 2,9 млн баррелей за неделю, тогда как эксперты ожидали роста лишь на 1,4 млн баррелей. В результате к закрытию рынков цена снизилась к $58,1. В ночь на четверг торги начались снижением к $57,5 за бочку, хотя к утру цена поднялась до $58,0. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $57,4-58,6 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $57,2-59,4.

Большинство западных торговых площадок закрылись в среду ростом. Не отставал и рынок российских бумаг. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,19%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос сильнее, на 0,85%. Среди лидеров роста – «МТС» (+2,97%) и «Система» (+2%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 0,7%. Утром четверга большинство рынков стран АТР росло на 0,3-0,6%. Исключением был австралийский ASX, который терял около 0,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 915 п., на 0,15% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренний рост азиатских площадок задает умеренно-позитивный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2685-2740 пунктов, по индексу РТС — 1305-1330 пунктов. Сегодня операционные результаты за сентябрь опубликуют «Черкизово» и «Алроса».

Вслед за рынком акций накануне укрепился и рубль. По итогам дня на Мосбирже доллар подешевел до 64,8875 руб. (-31,25 коп.), а европейская валюта снизилась до 71,1900 руб. (-22 коп.). С учетом незначительного утреннего снижения нефтяных котировок, сегодня рубль может начать торги также умеренным понижением. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,2-65,5 руб., для европейской валюты — 70,5-71,9 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»