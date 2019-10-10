ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD: покупатели штурмуют уровень 1,10

В среду, 9 октября, торги по паре евро/доллар завершились ростом. Основные валюты подорожали к доллару в ответ на позитивную новость, что Китай готов пойти на увеличение закупок соя-бобов в США и заключить промежуточное торговое соглашение, чтобы избежать повышения пошлин на китайские товары с 15 октября. На новостях «бычий» импульс угас на уровне 1,0990. К закрытию дня пара вернулась к балансовой линии.

Администрация Трампа планирует в ближайшее время выдать лицензии, которые позволят некоторым американским компаниям поставлять товары для Huawei. Этот шаг ослабит напряженность в отношениях между США и Китаем.

Сегодня покупатели пробили сопротивление и достигли 1,1015. Евро дорожает на новостных факторах, а значит, рост неустойчив. По прогнозу рассматриваю качели до американской сессии. А сейчас покупателям открылась дорога к уровню 1,1057.

Из новостей можно выделить статистику по Британии и отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике.

В 11:30 мск Британия опубликует данные об изменении объема ВВП, промышленного производства, производства перерабатывающей промышленности и сальдо баланса видимой торговли за август.

В 14:30 мск в еврозоне выйдет отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике.

В 15:30 мск Канада представит индекс цен на новое жилье за август, а США выпустят индекс потребительских цен за сентябрь и заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице.

В 16:00 мск Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за сентябрь.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»