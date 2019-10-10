Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Рубль оставляет за собой право на консолидацию

10 октября 2019

В рублевых парах наблюдается все та же консолидация внутри диапазонов. По сути, это просто колебания, эффективность которых под большим вопросом.

Минфин РФ накануне проводил очередные аукционы по размещению ОФЗ. Выпуск 24020 привлек 10,5 млрд руб. при спросе 49,2 млрд руб. Выпуск 26225 привлек 41,9 млрд руб. - это большая сумма для еженедельного аукциона. Книга заявок в данном случае была переподписана, в ней оказалось спроса на 79,7 млрд руб. Как видно, рынок снова увлекся «длинными» долговыми бумагами. При этом премия ко вторичному рынку у Минфина минимальная, что еще раз подтверждает мысль о том, что у ведомства нет задачи продать бонды любой ценой и при любом спросе.

Для рубля сохранение высокого интереса к ОФЗ — хороший сигнал и фактор поддержки.

В то же время, ОФЗ по-прежнему видятся интересным инструментарием для продвинутого инвестора или институциональных игроков и менее перспективным для рядового россиянина, если упоминать про ОФЗ-н. Есть в инвестиционном арсенале и более яркие механизмы.

Цены на нефть сегодня в небольшом плюсе, но в общем и целом на сырьевой площадке ничего не происходит. Баррель Brent торгуется вокруг $58, далеко не отдоит и все время возвращается к этому рубежу. Некоторое оживление в сырье сегодня днем, безусловно, приятно для валютной секции, но переоценивать данный фактор сейчас не стоит.

Доллар США остается в диапазоне 64,70-65,15 руб., ничего нового. Евровалюта сохраняет за собой позиции в пределах 71,10-71,45 руб. и тоже пока ничем не удивляет.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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