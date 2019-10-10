ИК «Фридом Финанс»: Инвесторы проявят сдержанность

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США завершили сессию 9 октября на положительной территории после сообщения о том, что Китай открыт для заключения частичной сделки по итогам предстоящего на этой неделе раунда переговоров. S&P500 прибавил 0,91%, достигнув 2919 пунктов, хотя немного отступил от внутридневных максимумов. В лидерах роста оказались технологические гиганты. При этом объемы торгов были относительно небольшими.

В вышедших протоколах последнего заседания ФРС оказалось мало сюрпризов для инвесторов. Единого мнения по вопросу продолжения снижения базовой процентной ставки у участников FOMC по-прежнему нет. Кроме того, в документе отражено возросшее беспокойство по поводу состояния экономики США.

Сегодня стартуют официальные американо-китайские переговоры по вопросам взаимной торговли. Ожидание этого события держит в напряжении инвесторов на мировых фондовых площадках. В преддверии встречи стороны обменялись взаимными недружественными действиями. США включили ряд китайских компаний в черный список, а КНР заблокировала показ матчей NBA. При этом появились сообщения о возможном валютном пакте, что вызвало положительную реакцию юаня. Учитывая сохраняющиеся между Штатами и Китаем разногласия, рассчитывать на мастштабную сделку по-прежнему сложно, но шансы на частичное соглашение высоки. По сообщению Bloomberg, стороны могут договориться о повышении объемов импорта американской сельхозпродукции в КНР из США в обмен на отсрочку введения тарифов в октябре и декабре.

Азиатские площадки сегодня отыгрывают позитивные сигналы и растут. Японский индекс Nikkei прибавляет 0,45%, гонконгский Hang Seng колеблется у нуля. Шанхайский CSI 300 поднялся на 0,82. Инвесторы на европейских площадках осторожничают, здесь фондовые индексы теряют в пределах 0,1%.

Спрос на безопасные активы ослаб. Облигации продолжают дешеветь после вчерашнего падения. Доходность 10-летних казначейских долговых обязательств США около 1,58%. Золото остается выше $1500 за унцию. Нефть марки Brent торгуется ниже $58 за баррель. Таким образом, аппетит к риску по-прежнему невысок. Считаем, что усиление волатильности сохранится до завершения переговоров 11 октября. В ходе предстоящей сессии индекс S&P500, по нашим расчетам, останется сегодня ниже 2925 пунктов.

Из важных макроэкономических данных сегодня стоит обратить внимание на публикацию индекса потребительских цен в сентябре. Ожидается сохранение базовой инфляции на уровне 2,4%, что может быть связано с ростом цен на товары из-за введенных импортных тарифов. Тем не менее такой уровень инфляции не мешает ФРС снизить ставку еще раз, если скачок инфляции будет оценен как разовый фактор.

Интерес представляет публикация отчета Delta Airlines. Инвесторы ждут роста EPS на 25% благодаря программе выкупа акций. Выручка обещает подняться почти на 5%, так как компания получила некоторое преимущество из-за того, что конкуренты испытали проблемы из-за отказа от эксплуатации лайнеров Boeing Max. Тем не менее ожидаемые тарифы на Airbus могут нанести серьезный ущерб бизнесу компании, что оказывает давление на ее котировки.

Технически S&P500 по-прежнему выглядит слабым. Индекс не сумел подняться выше 100-дневной средней, что указывает на недостаток сил у «быков». Вчерашний рост проходил на объемах заметно ниже средних, что также можно отнести к негативным моментам. Следующей поддержкой способна выступить отметка 2845 пунктов, где располагается 200-дневная средняя. В среднесрочной перспективе ожидаем, что индекс будет колебаться между 2825-3025 пунктами.