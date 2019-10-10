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Курсы валют ЦБ РФ на 10 октября: 64,7416 руб/доллар США и 71,2999 руб/евро

10 октября 2019
ЦБ РФ с 11 октября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 64,7416 руб.
  • 1 евро - 71,2999 руб.
  • 10 китайских юаней - 90,8654 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3560 р. (0,55%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1512 р. (0,21%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3895 р. (0,43%).

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