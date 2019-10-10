Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 октября: 3 146,5200 руб/1 г золота и 37,2100/1 г серебра ЦБ РФ с 10 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 146,5200 руб.

1 грамм серебра - 37,2100 руб.

1 грамм платины - 1 856,4301 руб.

1 грамм палладия - 3 472,1799 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,2300 р. (0,58%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6000 р. (1,64%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 19,0800 р. (1,04%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 74,8599 р. (2,20%) .

dims

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/ СИА /

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