Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 октября: 3 146,5200 руб/1 г золота и 37,2100/1 г серебра
10 октября 2019
ЦБ РФ с 10 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 146,5200 руб.
- 1 грамм серебра - 37,2100 руб.
- 1 грамм платины - 1 856,4301 руб.
- 1 грамм палладия - 3 472,1799 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
18,2300 р. (0,58%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,6000 р. (1,64%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
19,0800 р. (1,04%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
74,8599 р. (2,20%).
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