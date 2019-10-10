ИАЦ «Альпари»: Евро удерживает позиции выше 1,10

На торгах в Европе основные валюты все торгуются в плюсе. Первые три строчки занимают евро, «австралиец» и «новозеландец». Доллар подешевел на новостях, что Штаты готовят валютный договор с Китаем, который может привести к тому, что запланированное повышение пошлин на следующей неделе будет приостановлено. Трамп не раз называл Китай страной манипулирующей своей национальной валютой.

На рынке торговые настроения улучшились, но пока мы не узнаем будет заключено какое-то соглашение до выходных или нет, цена может резко развернуться вниз. Глава китайской делегации Лю Хе останется в Вашингтоне до пятницы. Спекулировать провалом переговоров не получится.

Пара евро/доллар закрепилась выше 1,10. Немецкая статистка не радует рынки, поэтому опасения по поводу экономики Еврозоны будут сдерживать рост пары. Утром я написал, что для покупателей открыта дорога до зоны 1,1057-1,1070. Если евро день закроется ниже 1,10, то зафиксируется «медвежий» сигнал с целью в районе 1,0955.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»