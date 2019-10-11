ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2720-2750 пунктов

Российские фишки утром в пятницу торгуются разнонаправлено. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС находятся в «зеленой» зоне. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2720-2750 пунктов. Нефть сорта Brent торгуется по $60,31, прибавляя 2,1%. Новостные ленты сообщают о ракетной атаке на иранский танкер в Красном море. На танкере были повреждены два нефтяных отсека, произошла утечка в море. Никто из членов экипажа не пострадал. Рубль в плюсе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 64,0-64,3, евро/рубль – 70,6-70,9, евро/доллар – 1,101.

Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Переговоры с главой Туркмении пройдут до начала саммита. В ходе встречи в первую очередь будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, а также некоторые актуальные вопросы регионального характера. СНГ – это дань традиции, площадка для переговоров. В содружество до сих пор входит даже Украина. Ключевыми партнерами России в Центральной Азии остаются Казахстан и Киргизия. При этом всех бывших советских республик остро касается вопрос международного терроризма, который всегда был для Кремля принципиальным.

Bloomberg назвал размер пакета акций Saudi Aramco для IPO. По данным СМИ, официально об IPO объявят в конце октября. Продажа 2% акций на внутренней бирже Саудовской Аравии позволит оценить компанию в $2 трлн. В дальнейшем планируется размещение и на зарубежных биржах.

В западной прессе недавно были публикации, что размещение будет добровольно-принудительным, то есть власти королевства просто заставят очень богатых саудитов купить бумаги. Изначально предполагалось, что компания разместит до 5% своих акций, однако сроки листинга несколько раз сдвигались. В том числе, это связывалось с покупкой доли в саудовской нефтехимической компанией Sabic и с выпуском облигаций.

Саудовское размещение имеет прямое отношение к России. Оценка колеблется от $1,5 до $2 трлн за всю компании. Плюс, конечно, дисконт за последние неприятные события и дырявую ПВО. Возможно, российские фишки получат новый бенчмарк оценки. При этом сопоставимый с саудитами «Газпром» стоит сейчас меньше $100 млрд. Мы не рекомендуем участвовать в IPO. Чем «Газпром» лучше? Как минимум он однозначно намного дешевле.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»