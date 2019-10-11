Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Рубль в пятницу продолжит укрепление

11 октября 2019

Рубль в четверг проторговался с повышением в парах с иностранными валютами, внешний фон к сегодняшней сессии позитивный, поэтому в пятницу рассчитываем на сохранение оптимизма в рублевых парах. Доллар США закрыл четверг с просадкой в 0,56%, на уровне 64,52 руб., евро снизился на 0,2%, до 71,04 руб.

Ожидания по «американцу» на сегодня, пятницу, 11 октября, предполагают снижение к 64,30 руб. и колебания в корриде 64,25-64,75 руб. Для евровалюты сегодняшняя сессия может состояться в пределах 70,85-71,25 руб.

Нефть сейчас в хорошем плюсе. Баррель Brent повышается почти на 2% и стоит $60,24. Основной фактор опоры тут — положительная оценка Дональдом Трампом торговых переговоров с Китаем. Накануне поздно вечером стало известно о том, что в торговую сделку между сторонами может быть включен валютный пакт.

В общем и целом, к утру пятницы виден интерес рынка к рисковым активам, что, безусловно, положительно для «россиянина».

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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