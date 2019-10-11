ПСБ: Негативный сценарий развития переговорного процесса между США и Китаем не оправдался

Негативный сценарий развития переговорного процесса между США и Китаем не оправдался, что способствовало росту риск аппетита на мировых рынках.

Китайская сторона показала большее, чем ожидалось, стремление к обсуждению наиболее спорных вопросов в торговом противостоянии, тем самым приблизив заключение «промежуточной сделки». Рынки получили позитивную оценку результатам первого дня встречи и от Д. Трампа, который сегодня планирует обсудить наиболее острые вопросы с вице-премьером Китая Лю Хэ. Вполне возможно, что сторонам удастся сблизить позиции, пока же конкретных действий в этом направлении предпринято не было. Известно, что наиболее плотно ведутся переговоры по вопросам интеллектуальной собственности. Позитива рынкам способно добавить подписание валютного соглашения или пересмотр решения об увеличении тарифов на китайский экспорт с 15 октября. Тем не менее ситуация остается неопределенной, вера инвесторов в потепление отношений США-Китай может быть подорвана в любой момент.

В отсутствие важной макростатистики торговые переговоры - это ключевой драйвер для динамики глобальных рынков, но уже на следующей неделе внимание заслуживает старт сезона отчётности в США, от которого ожидается сокращение EPS.

Индекс МосБиржи вчера вновь протестировал на прочность отметку в 2700 пунктов, но на фоне внешнего позитива показал небольшой рост. Динамика глобальных рынков и уверенный рост нефтяных котировок сегодня заставляет нас рассчитывать на продолжение позитивной динамики. При не ухудшении текущих условий индекс МосБиржи способен вернуться в район 2730-2750 пунктов. Из корпоративных событий отметим дивидендную отсечку в акциях Алроса и МТС. Перспективы роста имеют металлурги, которые воспряли на сигналах с торговых переговоров и бумаги нефтегазового сектора.

Роман Антонов, ПАО Промсвязьбанк