Комментарии

ИК «Фридом Финанс»: Рост в преддверии сезона отчетности

11 октября 2019

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к закрытию основной сессии вырос на 0,3%. Сезон отчетности в США, официально стартующий на следующей неделе, задает важный для начала президентской компании информационный тренд. Средний рыночный прогноз динамики чистой прибыли компаний индекса S&P 500 составляет -3%(г/г). Однако, по итогам 2020 года, в среднем, по данным FactSet, ожидается повышение данного показателя на 10,5%. В числе рисков Goldman Sachs называет рост издержек.  

В лидерах снижения оказались акции ПАО «Группа компаний ПИК» (-11,17%). Решение о продаже акций ПИК инсайдером может быть изначально обусловлено сравнительно высокой отрицательной корреляцией динамики выручки группы ПИК и показателей статистики инфляции и динамики процентных ставок в России. Данное решение принято на фоне замедления дефляционных процессов в РФ. Оно отражает риски для ипотечного сегмента и инвестиционные возможности в других отраслях.

Проект энергостратегии России до 2035 года предполагает средний ежегодный прирост производства СПГ более, чем на 5,5% (г/г). Эта информация поддержала цены акций ПАО «Северсталь» (+2,41%).  Металлургическим предприятиям необходимы, помимо имеющихся внешних, новые внутренние драйверы роста заказов.

Ожидаем повышения рынка. Целевой диапазон закрытия индекса Мосбиржи: 2715-2745 п. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 64,30-64,65.


/ СИА /
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