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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 октября: 3 139,3000 руб/1 г золота и 36,9500/1 г серебра

11 октября 2019
ЦБ РФ с 11 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 139,3000 руб.
  • 1 грамм серебра - 36,9500 руб.
  • 1 грамм платины - 1 852,5300 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 505,2300 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,2200 р. (0,23%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2600 р. (0,70%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,9001 р. (0,21%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 33,0501 р. (0,95%).

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