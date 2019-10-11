Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 октября: 3 139,3000 руб/1 г золота и 36,9500/1 г серебра
11 октября 2019
ЦБ РФ с 11 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 139,3000 руб.
- 1 грамм серебра - 36,9500 руб.
- 1 грамм платины - 1 852,5300 руб.
- 1 грамм палладия - 3 505,2300 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
7,2200 р. (0,23%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2600 р. (0,70%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,9001 р. (0,21%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
33,0501 р. (0,95%).
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