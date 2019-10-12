Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 октября: 3 093,8501 руб/1 г золота и 36,3400/1 г серебра
12 октября 2019
ЦБ РФ с 12 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 093,8501 руб.
- 1 грамм серебра - 36,3400 руб.
- 1 грамм платины - 1 862,4800 руб.
- 1 грамм палладия - 3 522,6101 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
45,4500 р. (1,45%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,6100 р. (1,65%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
9,9500 р. (0,54%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
17,3800 р. (0,50%).
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