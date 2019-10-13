Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 октября: 3 093,8501 руб/1 г золота и 36,3400/1 г серебра ЦБ РФ с 12 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 093,8501 руб.

1 грамм серебра - 36,3400 руб.

1 грамм платины - 1 862,4800 руб.

1 грамм палладия - 3 522,6101 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 45,4500 р. (1,45%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6100 р. (1,65%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 9,9500 р. (0,54%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,3800 р. (0,50%) . dims

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