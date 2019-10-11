ИАЦ «Альпари»: Покупатели на рынке не прячутся в тени

Российский рынок уходит на выходные в хорошем настроении: конъюнктура не пугает, и инвесторы понемногу покупают. Индекс МосБиржи консолидируется около 2712 пунктов, индекс РТС стабилен возле 1333 пунктов. Новая неделя может состояться для рублевого индикатора в пределах 2680-2755 пунктов, индекс РТС — в границах 1305-1345 пунктов. Без свежего драйвера, просто по инерции, индексы расти вряд ли смогут.

Сегодня в фаворитах спроса акции компаний нефтегазового сектора — лидирует «Лукойл» (+2%).

Бумаги «Яндекса» сегодня провалились на 15%. Рынок снова смотрит на инициативы законодателей и совсем им не радуется. Тема все та же —законопроект, предусматривающий формулировку «значимого информационного ресурса сети Интернет» и имеющий в таком случае ограничение по объему иностранного присутствия в капитале. Идею обсуждают с середины лета текущего года, время от времени она здорово нервирует котировки «Яндекса» и Mail.ru.

Акции «Полюс Золота» тоже в «красной» зоне и теряют 3% веса. После серии колебаний в боковом диапазоне инвесторы не нашли оснований для покупки, и бумагу потянуло вниз. Накануне, ко всему прочему, закрылся реестр для получения дивидендов, еще несколько дней бумага будет оставаться под давлением и может спуститься к 7150-7200 руб.

Рубль пока выглядит стабильным. Доллар США к вечеру остается в области 64,15 руб., то есть просадки не углубляет. Евровалюта балансирует возле 70,85 руб., что тоже выглядит адекватно сложившимся условиям. На новой октябрьской неделе восстановление «россиянина» может приостановиться — и технический фактор исполнен, и нефть может перестать поддерживать отечественную валюту.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»