ИАЦ «Альпари»: Экономический календарь: китайская статистика и инфляционные отчеты в центре внимания

На будущей неделе есть несколько важных новостей, которые окажут сильное влияние на курсы основных валют. Особое внимание стоит уделить китайской статистике, а также инфляционным отчетам Новой Зеландии, Великобритании, еврозоны и Канады.

В понедельник, 14 октября, на валютном рынке ожидается низкая волатильность, поскольку в Штатах рынки будут закрыты по случаю национального праздника — День Колумба.

Ранним утром Китай опубликует торговый баланс за сентябрь. Показатель выходит слабым несколько месяцев подряд из-за торговой войны между США и Китаем. Ожидается, что в сентябре он снизился с $34,83 млрд до $33,3 млрд.

Евросоюз опубликует промышленное производство за август. Рынок ожидает рост месячного показателя и снижение годового. В первый день недели рынок может проигнорировать статистику.

Во вторник, 15 октября, на торгах в Азии в 3:30 мск Резервный банк Австралии опубликует протокол заседания. За ним в 4:30 мск Китай сообщит об изменении индексов потребительских и производственных цен за сентябрь. События важные для участников рынка, поэтому во время их публикации стоит ожидать повышенной волатильности.

На европейской сессии наибольший интерес для трейдеров будет представлять отчет по рынку труда в Британии, а также индекс настроений в деловой среде института ZEW за октябрь (12:00 мск).

В среду, 16 октября, в тихоокеанскую сессию Новая Зеландия в 00:45 мск представит инфляционный отчет за третий квартал. На европейской сессии аналогичные отчеты опубликуют Великобритания и еврозона, на американской сессии — Канада. Тема процентных ставок является темой номер два после переговоров между США и Китаем, поэтому в среду ожидаем повышенную волатильность на валютном рынке в течение дня.

В четверг, 17 октября, ключевым событием дня станет отчет по рынку труда в Австралии за сентябрь. Отчет выйдет в 3:30 мск. Наиболее интересные показатели для спекулянтов: уровень занятости и уровень безработицы. В 15:30 мск в Штатах выйдет отчет по заявкам на пособие по безработице. Так как отчет Non-farm Payrolls вышел 4 октября, то не стоит ожидать реакции на него.

Движения на рынке может вызвать отчет по промышленному производству в США, который выйдет в 16:15 мск. Ожидается значительное снижение показателя с 0,6% до 0,1%. Если фактическое значение совпадет с прогнозным, доллар сдаст позиции по всему спектру рынка.

В пятницу, 17 октября, к себе опять привлечет внимание Китай. В 5:00 мск выйдут данные по ВВП за третий квартал. Ожидается снижение квартального и годового показателей на 0,1 процентных пункта, до 1,5% и 6,1% соответственно. В Европе и Штатах важной статистки не ожидается.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»