ИАЦ «Альпари»: В понедельник рубль готов укрепляться

На прошлой неделе рубль неплохо укрепился в парах с долларом и евро, и на площадке заговорили о том, что предел его восстановления достигнут. Однако к утру понедельника, 14 октября, видно, что внешний фон вполне способствует продолжению роста курса рубля и за счет того, что баррель Brent держится выше $60, и на фоне нейтральной геополитической конъюнктуры. В конце концов, за последние два дня не случилось ничего плохого в мире — чем не повод рублю продолжать расти.

В пятницу «американец» закрылся с понижением на 0,4%, до 64,20 руб. Евровалюта отступила на 0,1% и завершила неделю около 70,87 руб.

Сессия понедельника имеет все шансы состояться в границах 64,95-64,40 руб. за доллар и 70,75-71,00 руб. за евро. В то же время стоит признать, что внутренних оснований для разгона рубля по-прежнему нет, глобальные риски как были, так и остаются на прежних местах.

Однако рынку, может быть, и нужен период определенной стабильности для того, чтобы оценить более отдаленные перспективы, и тогда движение в валютных рублевых парах будет более направленным.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»