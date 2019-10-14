ПСБ: Внешний фон для российского рынка улучшился

Позитивные изменения в торговых отношениях США и Китая улучшили риск-аппетит на глобальных рынках, но эйфории пока не наблюдается. В пятницу США и Китай пришли к консенсусу по ряду вопросов, и анонсировали начало движения к полноценной торговой сделке. В ближайшие пять недель будет составлено соглашение первого этапа, куда войдет обязательство Китая покупать сельскохозяйственную продукцию в США в размере 40-50 млрд долл., валютный пакт и ряд условий, разъясняющих вопросы защиты интеллектуальной собственности (по содержанию этой части пока больше всего вопросов). США в свою очередь не будут реализовывать анонсированное ранее повышение пошлин с 15 октября. На наш взгляд, ожидать большего от торговых переговоров прошлой недели вряд ли было возможно, поэтому такой результат стоит оценивать позитивно. Однако в среднесрочной перспективе торговый конфликт считать оконченным пока еще явно преждевременно.

Вторая тема конца прошлой недели – конкретизация ФРС режима расширения баланса. В пятницу регулятор объявил о начале с 15 октября покупок векселей в размере 60 млрд евро в месяц. Покупки бумаг будут продолжаться как минимум до 2 кв. 2020 г. включительно, а объем операций может корректироваться при необходимости. Данными действиями ФРС демонстрирует, что готов своевременно реагировать на появление дисбалансов и в данном конкретном случае контролирует риски появления дефицита ликвидности.

Третья важная тема – появление надежды на достижение компромисса в вопросе Brexit. После встречи премьер-министров Британии и Ирландии было достигнуто согласие в отношении открытой границы между странами (важный пункт преткновения в переговорах). На данный момент основной вопрос – поддержит ли соглашение на данных условиях британский парламент. В конце текущей недели (17-19 октября) состоится саммит лидеров ЕС, на котором, вероятно, будет прояснена позиция Европейского Союза относительно условий соглашения, и, возможно, в ближайшую субботу Парламенту Британии предстоит выбирать между тремя опциями: ратификация соглашения, продление даты Brexit (для этого варианта нужен веский довод, например, объявление досрочных выборов в Парламент) и выход из состава ЕС без сделки (судя по последним заявления, такой вариант пока не поддерживается большинством членов).

Российский фондовый рынок завершил пятничные торги умеренным снижением на 0,5%. Улучшение настроений на глобальных рынках, с нашей точки зрения, может способствовать возвращению индекса в верхнюю половину диапазона 2700-2750 пунктов. Отметим, что сегодня уже без дивидендов начинают торговаться бумаги ММК и Фосагро, но влияние дивидендных отсечек на индекс Мосбиржи сравнительно невысоко.

Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"