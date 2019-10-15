ИАЦ «Альпари»: Рынок предпочитает продавать

Рынок акций РФ в понедельник снова ушел в «красную» область. Внешний фон большей частью нейтрален - нефть провалилась, но Китай и США объявили о заключении предварительного соглашения. Рынок пока все это не вдохновляет, и участники торгов предпочитают продавать.

Индекс МосБиржи отступил под отметку 2700 пунктов - в прошлый «медвежий» заход рынок значительно глубже не ушел и не факт, что в этот раз продавцы будут особенно настойчивы. Ближайшая промежуточная поддержка находится на уровне 2685 пунктов, под ней - 2660 пунктов. Индекс РТС просел к 1320 пунктам, но до 1300 в этот раз может снижаться совершенно свободно.

Акции «Аэрофлота» сегодня растут на 2,5%, до 102,60 руб., на фоне новостей об указании правительства компенсировать авиакомпаниям расходы на топливо сверх меры - для перевозчика это хорошая новость. Плюс ко всему, локальный провал цен на нефть тоже вполне позитивен для котировок «Аэрофлота». Если бумага задержится выше 103,00, появится шанс на продвижение в область 104,00-104,25.

Акции «Яндекса» сегодня технически корректируются после пятничного фиаско. Новостей, способных сгладить эти эмоции, пока нет, но инвесторы плавно приходят к мысли о том, что сейчас ничего критичного не случилось. Естественно, что обсуждаемый законопроект категорически негативен для компании и ее конкурентов, но пока он не принят.

Рублевые пары большую часть сессии понедельника топтались на месте. Доллар США зацепился за 64,30 руб., где пока и останется. Краткосрочный коридор колебаний в паре доллар/рубль - 64,05-64,40. Евро никаких движений не демонстрирует и стабилизировался возле 70,87 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»