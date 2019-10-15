Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Рубль с движением не определился

15 октября 2019
Рубль в понедельник днем балансирует в невесомости. На рынке предостаточно разнонаправленных сигналов, и инвесторы явно не решили, к чему склониться. Доллар США к настоящему времени торгуется по 64,23 руб. и чуть подрастает, евро стоит около 70,83 руб. и незначительно снижается.

Нефть утром выглядела вполне стабильно, но сейчас падает в цене почти на 2% и стоит $59,34. Это для «россиянина» выраженный минус, но рубль пока не отчаивается. В качестве стабилизирующего отечественную валюту момента сейчас используется ожидание очередного понижения Центробанком РФ ключевой ставки на заседании в октябре. Комментарии главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной ранее только укрепили участников рынка в этом мнении, теперь осталось только ждать.

Рубль демонстрирует лучшую динамику среди валют развивающихся экономик, но все это очень хрупко, и вот почему. Нефть способна падать еще и еще, мировая экономика замедляется, ФРС запускает QE, хотя и не называет стимулирования именно так, и кто знает, насколько замедлились темпы роста ВВП Китая. В комплексе это все глобальные факторы давления на рисковые активы.

Сегодня доллар США с большой долей вероятности останется в пределах 64,05-65,75 руб., евровалюта – в диапазоне 70,70-71,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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