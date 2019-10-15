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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 октября: 3 092,0801 руб/1 г золота и 36,4300/1 г серебра

15 октября 2019
ЦБ РФ с 15 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 092,0801 руб.
  • 1 грамм серебра - 36,4300 руб.
  • 1 грамм платины - 1 843,8199 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 520,0300 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7701 р. (0,06%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0900 р. (0,25%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 18,6600 р. (1,00%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,5801 р. (0,07%).

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