Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 октября: 3 092,0801 руб/1 г золота и 36,4300/1 г серебра
15 октября 2019
ЦБ РФ с 15 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 092,0801 руб.
- 1 грамм серебра - 36,4300 руб.
- 1 грамм платины - 1 843,8199 руб.
- 1 грамм палладия - 3 520,0300 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,7701 р. (0,06%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0900 р. (0,25%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
18,6600 р. (1,00%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,5801 р. (0,07%).
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