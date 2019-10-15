Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Инвесторы в рубле предпочитают наблюдать

15 октября 2019

Второй день рублевые пары продолжают консолидацию, инвесторы наблюдают за внешним фоном и пока не делают резких движений. Доллар США чуть подрастает и торгуется по 64,40 руб., евро крепко держится за отметку 70,90 руб.

Пара доллар/рубль проведет остаток сегодняшней сессии в пределах 64,15-64,65, и пока не видно мотивов для активизации движения. Евро/рубль останется вблизи текущих значений. 

Нефть к середине дня остается под давлением и торгуется по $58,79. Все может быть: и провал к $58 через область промежуточных поддержек, и восстановление к $60, если рыночные эмоции выйдут из цены. На этой неделе статистика по запасам энергоносителей в США будет публиковаться с опозданием на день, сегодня новостей не ждем, а значит, для сырьевого рынка до конца дня настроения останутся без изменений.

Рубль не реагирует на падение курса турецкой лиры, потому что там имеются политические основания, и пока выглядит вполне уверенно.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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