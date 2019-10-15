ИК «Фридом Финанс»: Сезон отчетов стартует в режиме risk-on

Вадим Меркулов, директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые площадки США 14 октября закрылись в небольшом минусе, прервав трехдневную серию роста. S&P500 снизился на 0,1%, до 2966,15 пункта.

Объявленная Дональдом Трампом предварительная сделка с Китаем так и не была подписана, что сохраняет некоторую неопределенность. Согласно устным договоренностям, США отказываются с 15 октября вводить импортные тарифы на китайские товары общим объемом $250 млрд, а Китай обязуется увеличить покупки американской сельскохозяйственной продукции от $40-50 млрд. Планы по вводу пошлин в декабре остаются в силе. Не решены и проблемы с интеллектуальной собственностью и торговыми секретами. Кроме того, объем торгов был относительно невысоким из-за празднования Дня Колумба.



Большинство ведущих мировых рынок торгуются на положительной территории. Исключение составляют CSI300 и Hang Seng, испытывающие давление от неопределенности внешнеторговой ситуации и очередной серии протестов в Гонконге. Японская биржа догоняет остальные площадки после праздников, поэтому Nikkei закрылся ростом на 1,87%. Европейским рынкам придает оптимизм ожидание разрешения ключевой проблемы Brexit — ирландской границы. Euro Stoxx 50 прибавляет 0,6%.

OFAC вводят санкции в отношении нескольких министерств Турции, хотя изначально Трамп грозился установить ввозные пошлины на сталь в размере 50%. Реальные действия от OFAC намного мягче, поэтому никакого влияния на мировые рынки это не оказало. Вопросы внешней торговли с Китаем, по словам главы Минфина Стивена Мнучина, должны разрешиться на саммите в ноябре, так как на прошлой неделе был достигнут значительный прогресс.

10-летние облигации США теряют привлекательность на фоне позитивных новостей: их доходность выросла на 3 б.п., до 1,69%. Золото остается ниже $1500. Индекс волатильности вплотную приблизился к двухнедельному минимуму на отметке 14 пунктов. Нефть торгуется ниже $60 за баррель на фоне комментариев китайских участников внешнеторговых переговоров о том, что договоренности по первой части соглашения могут быть отложены. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 зафиксируется в коридоре 2975-2980 пунктов.

Сегодня начинается сезон отчетов. Первыми свои квартальные результаты традиционно представляют банки J.P Morgan и Goldman Sachs. Инвесторы ожидают роста выручки от сегмента Trading за счет снижения ставки в июле текущего года. Наши ожидания относительно старта сезона отчетов в целом позитивны. Среди инвесторов также преобладают оптимистичные настроения.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не запланировано.

Техническая картина для S&P500 остается настораживающей. Индекс торгуется выше 50-дневной средней, что можно отнести к положительным моментам. В то же время форма снижения вчера и предыдущий разрыв могут привести к краткосрочному давлению. Для улучшения перспектив рынка необходим подъем MACD. В среднесрочной перспективе ожидаем, что индекс широкого рынка останется в пределах 2825-3025 пунктов.