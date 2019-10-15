Комментарии

ИАЦ «Альпари»: EUR/USD - ожидается снижение до 1,0990

15 октября 2019

В понедельник в США и Канаде был выходной день. Активность на рынке была низкой. Курсы основных валют совершали колебания в ограниченных диапазонах. Пара евро/доллар торговалась в пределах 1,1013-1,1043 (30 п.). К закрытию дня ценовой диапазон сузился до 13 пунктов (4 знака).

Все указывает на готовность рынка переместить цену на другой уровень. Зона поддержки располагается между уровней 1,1005 и 1,1013. Если она не устоит, то будет тест трендовой линии, до отметки 1,0990. Через ход вверх до 1,1042 ожидается снижение курса до 1,1009. Из новостей можно выделить отчет по рынку труда в Великобритании. Он важен для «британца», поэтому в 11:30 (GMT+3) ждите всплеск волатильности в парах с фунтом. Через кросс евро/фунт волна дойдет до пары евро/доллар.

В 09:30 мск Швейцария представила индекс цен производителей и импорта за сентябрь.

В 09:45 мск Франция опубликовала индекс потребительских цен за сентябрь.

В 11:30 мск Британия сообщила об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за сентябрь, а также уровня безработицы и среднего заработка за август. Важный отчет для фунта.

В 12:00 мск Германия и еврозона выпустят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за октябрь. 

В 15:30 мск в США выйдет индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за октябрь.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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