ИАЦ «Альпари»: Падающая нефть тянет за собой валютный и фондовый рынки

После трехдневного роста в конце прошлой недели в понедельник нефтяные цены перешли к снижению. Торги недели стартовали с отметки $60,3 за баррель марки Brent и пошли вниз, опустившись в начале американской торговой сессии к $58,4. Однако к закрытию торгов цена частично восстановилась до $59,1. Утром вторника цена на черное золото снижалась к $58,8 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $58,2-59,3 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $57,2-60,4. Из-за празднования в понедельник в США Дня Колумба, отчет Американского нефтяного института по запасам нефти, который публикуется обычно по вторникам, выйдет в среду.

Эйфория от возможной нормализации американо-китайских торговых отношений длилась недолго, и уже в понедельник большинство западных фондовых площадок закрылось снижением. Вслед за ними, а также из-за падения нефтяных котировок снизился и российский рынок акций. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,39%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля просел сильнее, на 0,64%. Среди лидеров снижения – «ММК» (-2,63%) и «Алроса» (-2,44%). Американский индекс Dow 30 упал при этом на 0,11%. Утром вторника индексы стран АТР двигались разнонаправлено, Австралия и Япония росли, Китай и Гонконг снижались. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 976 п., на 0,36% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Неопределенность на азиатских рынках задает нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций, который начнет торги вблизи уровней вчерашнего закрытия. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2670-2725 пунктов, по индексу РТС — 1310-1335 пунктов. Сегодня «НЛМК» опубликует производственные результаты за третий квартал.

Вслед за рынком акций накануне снизился и рубль, хотя и совсем незначительно. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 64,295 руб. (+9 коп.), а европейская валюта выросла до 70,900 руб. (+3 коп.). Утреннее незначительное снижение нефтяных котировок может оказать умеренное давление на рубль в начале торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,7-64,9 руб., для европейской валюты он равен 70,2-71,6 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»