ПСБ: Внешний фон на начало вторника складывается слабо позитивным

Позитивный эффект от результатов торговых переговоров США-Китай оказался краткосрочным. Инвесторы осторожно оценивают перспективы дальнейшего взаимодействия двух стран по наиболее острым вопросам, этому способствует и отсутствие какой-либо конкретики по договоренностям и процессу будущих консультаций. Представители Китая несмотря на высокую оценку результатов встречи со стороны Д. Трампа пока не готовы перейти к подписанию «промежуточной сделки» и намерены продолжить переговоры, что, вероятно, значительно откладывает полноценную сделку и добавляет неопределенности рынкам.

В данный момент все же наиболее актуальной темой становится начало сезона квартальной отчетности в США. На фоне снижения деловой активности в промышленности интерес представляют результаты индустриального сектора, как наиболее подверженного негативному влиянию торговых войн. Несмотря на долю всего 10% в индексе S&P 500 слабые данные могут подтвердить опасения скорого замедления американской экономики. Сегодня же свои результаты представят крупнейшие банки: JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup и Wells Fargo. На фоне снижения процентных ставок прибыли банковского сектора согласно консенсусу Refinitiv снизятся на 1,2%, всего же по индексу S&P 500 ожидается падение на 3,2%, что скорее всего уже учтены рынками. Любые же позитивные прогнозы относительно будущих прибылей компаний позволят поддержать риск-аппетит.

Из факторов, которые повлияют на настроения инвесторов – сегодняшнее обсуждение в Парламенте Великобритании программы премьер-министра по Brexit и Саммит лидеров ЕС (17-18 октября). Здесь возможны различные варианты развития событий, но повышение определенности с планами правительства Великобритании принесут, скорее, небольшой локальный позитив.

К концу недели ожидается большое количество важной статистики по США и Китаю, что может существенным образом повлиять на настроения. Сегодня отметим данные по динамике цен производителей в КНР, которые в сентябре из-за замедления выпуска и снижения цен на сырье показали максимальное за три года снижение (-1,2%), что вновь возродило опасения слабости внутреннего спроса и необходимости новых стимулов со стороны правительства.

В целом, внешний фон на начало вторника складывается слабо позитивным, ожидания подвижек в вопросе Brexit краткосрочно может поддержать внешние рынки, но слабость нефтяных котировок и отсутствие внутренних сильных драйверов способны не позволить индексу МосБиржи показать ощутимый рост. Сегодня рассчитываем на проторговку индексом МосБиржи верхней границы диапазон 2680-2700 пунктов.

Роман Антонов, ПАО Промсвязьбанк