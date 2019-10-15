ИАЦ «Альпари»: На рынок давят эмоции, но вряд ли это всерьез и надолго

Падающая в цене нефть не оставляет рублю шансов на продолжение укрепления. Сессия понедельника для доллара США закрылась с повышением на 0,14%, до 64,29 руб., что не так уж и много, как могло бы быть. Евро подрос символически, на 0,04%, до отметки 70,90 руб.

Сегодняшние торги для пары доллар/рубль могут состояться в границах 64,15-64,65 руб., учитывая конъюнктуру. Евро/рубль проторгуется в диапазоне 70,75-71,15.

Черное золото падает быстрее, чем инвесторы успевают адаптироваться к новым условиям. Баррель Brent к сегодняшнему утру торгуется по $58,84 и снижается на 0,9%. Спекулянтов в нефти расстраивает прогресс в торговых переговорах между США и Китаем: накануне стало известно о готовности сторон подписать в ноябре первый этап сделки, но Пекину интересно продолжение диалога. В то же время, присутствует и «медвежий» фактор со стороны Саудовской Аравии: в октябре и ноябре страна предложит мировому рынку больше нефти, чем в сентябре.

На таком фоне провал сырьевых котировок закономерен, но вряд ли это всерьез и надолго. В основном на цены давят эмоции, и когда они схлынут, баррель легко вернется к торгам около $60.

От более масштабного падения рубль сейчас удерживают ожидания снижения Банком России ключевой ставки в октябре. Если бы не эти прогнозы, «россиянин» ослаб к 65,50 руб. за доллар очень быстро.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»