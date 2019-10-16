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Альфа-Банк успешно организовал выпуск облигаций «Трансконтейнер» объемом 10 млрд рублей

16 октября 2019

Альфа-Банк выступил организатором выпуска биржевых облигаций ПАО «Трансконтейнер» (MCX:TRCN) серии ПБО-01 объемом 10 млрд рублей сроком 5 лет.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона составлял 7,5-7,65% годовых. Интерес инвесторов к выпуску позволил значительно снизить финальную ставку купона. Книга заявок закрыта на уровне 7,3% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,43%. В ходе размещения ценных бумаг общий спрос превысил 29 млрд. рублей.

«Инвесторы проявили огромный интерес к выпуску облигаций ПАО „Трансконтейнер“ накануне приватизации его контрольного пакета, что свидетельствует об уверенности рынка в устойчивости бизнес-модели эмитента. Хорошо гранулированный спрос позволил четыре раза снизить ориентир по ставке купона. Итоговая ставка была зафиксирована на рекордно низком для компании уровне в 7,3% годовых», — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Размещение проходило по открытой подписке. По выпуску предусмотрена амортизация по 25% от номинала в даты выплат 7–10 купонов. Купонный период — 6 месяцев.

Предварительная дата размещения — 23 октября. Организаторами размещения также выступают ВТБ Капитал, Райффайзенбанк. Агент по размещению — ВТБ Капитал.


/ СИА /
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